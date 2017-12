Camacho detona o estrelismo do Real Jose Antonio Camacho teve a chance de dirigir o elenco mais recheado de estrelas do planeta, mas pediu demissão após menos de quatro meses no cargo. Hoje, pela primeira vez, o ex-técnico do Real Madrid explicou a decisão tomada em setembro. Segundo ele, os jogadores não obedeciam suas ordens e se queixavam à diretoria do que acontecia nos vestiários. O presidente do clube, Florentino Perez, também o ignorava e não aceitava palpites em novas contratações. "Quando sou técnico, quero organizar as coisas e dar ordens. No Real não podia fazer como queria", disse Camacho, hoje, à rede espanhola Cadena SER. O treinador disse não ter se desentendido com nenhum jogador, mas confessou que, no último mês, praticamente não tinha influência sobre o grupo. "Me parece que os jogadores se queixavam à diretoria da minha maneira de falar. As coisas que acontecem no vestiário devem ficar no vestiário, mas, em Madri, não é assim." Na entrevista, Camacho deu dois exemplos concretos de sua falta de poder. O primeiro foi que tentou, em vão, convencer os jogadores a almoçar no centro de treinamentos do clube para seguir os trabalhos durante as tardes. O segundo episódio foi a contratação do atacante inglês Michael Owen. Camacho queria reforçar o setor defensivo ou o meio-campo e sugeriu o brasileiro Emerson, o francês Patrick Vieira ou o espanhol Xabi Alonso. "Eu não pedi o Owen", afirmou o ex-treinador da seleção espanhola. Sobre o presidente Florentino Perez, Camacho disse ter tido uma boa relação, embora Perez seja uma "pessoa que não aceita conselhos". "Ele dirige o clube de uma forma diferente de um presidente de clube de futebol normal." Camacho, que também dirigiu o Real por três semanas em 98, foi substituído por seu antigo assistente, Mariano Garcia Remon. "Apoiei Mariano e tentei fazer tudo o que podia quando era parte do clube. Agora que estou fora, a melhor forma de ajudar é ficando quieto."