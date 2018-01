Camacho exibe confiança no Corinthians e põe peso no duelo com o Cruzeiro

O Corinthians está fora da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores através do Campeonato Brasileiro, mas a situação não abala a confiança do elenco. É o que garante o volante Camacho que aposta na vitória sobre o Cruzeiro, no próximo domingo, no Mineirão, e destaca a importância da classificação para o torneio continental pensando na temporada 2017 do clube.

"Para todo mundo no elenco é o mais importante do ano, muda muito ganhando ou perdendo, Libertadores é o campeonato mais importante da América, estamos nos empenhando para conseguira vaga", afirmou Camacho, colocando peso no confronto decisivo com o Cruzeiro.

O Corinthians ocupa o sétimo lugar no Brasileirão, que distribui seis vagas na Libertadores. Por isso, se o Atlético Mineiro não assegurar nesta quarta-feira o título da Copa do Brasil, o time terá que superar o Cruzeiro e contar com tropeços de Atlético Paranaense ou Botafogo para se garantir no torneio continental de 2017.

Adversário no domingo, o Cruzeiro está em 13º lugar no Brasileirão, com a pretensão de se garantir na Copa Sul-Americana através da rodada final. E apesar da confiança na classificação, Camacho previu um duelo difícil. "Será um jogo completamente difícil no Mineirão, estamos preparados para a vitória. Vamos fazer um grande jogo para buscar a vaga", disse o camisa 29 corintiano.