Camacho pede demissão; Real estuda A má fase do Real Madrid pode ter feito sua primeira vítima. Neste domingo, o técnico da equipe, José Antonio Camacho, apresentou pedido de demissão ao presidente do clube, Florentino Perez, que deve dar nesta segunda-feira sua resposta. O treinador estaria saindo por não se entender com parte dos jogadores e também pela pressão que vem sofrendo após o péssimo início de temporada. No meio de semana, o Real caiu diante do Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões, 3 a 0, e, sábado, pelo campeonato nacional, perdeu por 1 a 0 para o Espanyol.