Camacho pode jogar na Europa em 2004 Autor de dois gols na vitória sobre o Marília, o meia Camacho pode ser transferido para o Benfica ou o PSG. Seus direitos federativos pertencem ao ex-jogador Zico e o contato com os clubes europeus poderia ser intermediado por Valdo. "Por enquanto, estou querendo apenas comemorar a conquista. Estou muito feliz de fazer parte da história do Botafogo. O Valdo me falou dessa possibilidade, mas vamos deixar isso para depois."