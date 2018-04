Câmara aprova medida de renegociação das dívidas dos clubes

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, a proposta do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) que propõe que os clubes brasileiros renegociem suas dívidas com a União se utilizando de isenção tributária e parcelando as mesmas em até 240 meses. O texto agora será analisado pelo Senado e, se aprovado, passará por uma avaliação da presidente Dilma Rousseff.

Além do prazo de 25 anos para o pagamento, a proposta de Jovair Arantes, que também é vice-presidente do Atlético-GO, indica uma redução de 70% das multas e 30% dos juros. De acordo com os parlamentares, a dívida total dos clubes com a União é de R$ 3,7 bilhões.