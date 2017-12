Câmara começa cruzada contra Eurico O presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), receberá cópia do relatório final da CPI nesta quinta-feira ao meio-dia. O documento pede a abertura de um processo de cassação de mandato do presidente do Vasco da Gama, deputado Eurico Miranda (PPB-RJ). Aécio já adiantou que encaminhará a solicitação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.