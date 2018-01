Câmara cria o "Dia do Palmeiras" A Câmara Municipal de São Paulo aprovou quarta-feira a criação do Dia do Palmeiras. O projeto, de autoria do vereador Edvaldo Estima (PP), deve ser sancionado pelo prefeito José Serra (PSDB) ? palmeirense ? no máximo em 15 dias. Estima criou o projeto em 1996. O vereador sugeriu 20 de setembro como data comemorativa. Foi nesse dia, em 1942, que o clube jogou pela primeira vez com o nome Sociedade Esportiva Palmeiras, em substituição ao Società Palestra Italia, com que fora criado, em 26 de agosto de 1914. ?Trata-se de uma homenagem a um tradicional clube da capital, que tanto representa a colônia italiana na vida da cidade?, diz Estima. Vale lembrar que já há o ?Dia do Corinthians?, comemorado em 1º de setembro, dia da fundação do clube alvinegro (1910).