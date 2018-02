Câmara discute a MP do futebol A medida provisória que estabelece uma série de normas para atuação de clubes de futebol, a MP 79/,02, ou também chamada MP do Futebol, será o tema de uma reunião nesta quarta-feira, entre representantes dos partidos na Câmara dos Deputados. A versão do governo, com alterações no texto original, foi apresentada nesta terça-feira. Mas outros partidos querem acrescentar alterações, que serão discutidas nesta quarta-feira. A intenção é que do encontro saia o texto final para votação, que poderá ser feita ainda nesta quarta. "Enquanto este assunto não for decidido, nada mais pode ser votado", explicou o deputado Gilmar Machado (PT-MG). Nesta terça-feira, o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, esteve na Câmara para discutir a versão do governo. Entre as alterações propostas pelo governo está a classificação do futebol como uma atividade cultural. Este recurso irá permitir que as empresas possam se beneficiar da Lei Roanet. Outra proposta foi a de retirar a necessidade de aplicação imediata de alguns dispositivos do Código Civil, como constava do texto anterior. Agora deve prevalecer a regra geral, que prevê é a aplicação dos artigos do Código Civil somente a partir do próximo ano. Preparada com a intenção de moralizar a atuação dos clubes de futebol, a MP estabelece uma série de regras, que vão desde a publicação periódica dos balanços pelos clubes, negociação dos jogadores até o direito de imagem. Pelo texto, o direito à imagem dos jogadores varia entre 20% e 50% do salário mensal. Havia pressões para que o texto incluísse os bingos como fonte de financiamento dos clubes. O ministro dos Esportes, porém, afirmou que este tema está totalmente descartado, com relação a essa medida provisória.