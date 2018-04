Câmara Municipal do Rio nega mudança de nome do Engenhão

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitou, na tarde desta quarta-feira, a mudança de nome do Estádio João Havelange, o Engenhão. O projeto, de autoria de Paulo Pinheiro e Renato Cinco (Psol) e Marcelino de Almeida (Pros), foi rejeitado por 19 vereadores, recebendo o apoio de apenas oito. O Botafogo queria que o local passasse a se chamar Estádio Nilton Santos.

A proposta inicial era dar o nome de João Saldanha ao estádio, que pertence à prefeitura do Rio, mas é administrado pelo Botafogo por concessão. A arena ficou fechada por quase dois anos, depois de passar por problemas estruturais em 2013, e foi reaberta em fevereiro.

O novo presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, decidiu então mudar o nome do estádio para Nilton Santos, homenageando o lateral que fez história no clube. Por isso, o projeto de lei recebeu um substitutivo, que foi votado nesta quarta-feira. Com a derrota da proposta, o projeto foi arquivado.