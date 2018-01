Câmara terá denúncias da Vasco S/A O vice-presidente da CPI da CBF/Nike, deputado Pedro Celso (PT-DF), entrega na segunda-feira ao corregedor-geral da Câmara, deputado Barbosa Neto (PMDB-GO), cópia de reportagem publicada na Agência Estado nesta sexta-feira, "Vasco de Eurico denunciado por desvio ", e outros documentos "inclusive reportagens" que fundamentam as denúncias de que o deputado Eurico Miranda (PPB-RJ) pediu à Vasco da Gama Licenciamentos S/A (VascoLic) para que fizesse um depósito no valor de R$ 12, 55 milhões numa conta em um paraíso fiscal. "Quando o deputado Eurico Miranda prestou depoimento na CPI da Nike, eu perguntei se ele ou o Vasco da Gama tinha conta no exterior e ele se negou a responder a pergunta", lembrou Pedro Celso. "Agora a nossa suspeita se confirma com essa reportagem. Para mim, o deputado Eurico Miranda está usando o Vasco da Gama como fachada para se enriquecer ilicitamente", disse Celso. "Agora com um novo corregedor eu espero que o processo ande", afirmou Pedro Celso, lembrando que o ex-Corregedor-Geral da Câmara, deputado Severino Cavalcanti é do mesmo partido de Eurico Miranda, o PPB, "espero agilidade do deputado Barbosa Neto, coisa que faltava ao deputado Severino Cavalcanti" protestou o vice-presidente da CPI. Pedro Celso também aguarda uma resposta do procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro à representação com pedido de abertura de inquérito contra Eurico Miranda.