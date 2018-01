Camarões admite não disputar a final Dirigentes e jogadores da seleção de Camarões admitem a possibilidade de não disputar a final da Copa das Confederações, marcada para domingo. A delegação africana disse que vai aguardar informações dos médicos sobre a causa da morte do meio-campista Marc-Vivien Foe, durante a partida contra a Colômbia, para decidir se entra em campo ou não no domingo. Foe sofreu parada cardíaca aos 27 minutos do segundo tempo da partida entre Camarões e Colômbia, pelas semifinais da Copa das Confederações. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e morreu. ?Este é um dia muito triste para Camarões. Foe era um jogador muito importante para o time e muito querido pelos colegas. Era uma grande pessoa e morreu como uma grande pessoa. Infelizmente estava marcado para morrer hoje?, disse o diretor da Federação Camaronesa de Futebol, Iya Mohammed Seidu. "Neste momento, queremos apenas conhecer as causas da morte. Não tomamos nenhuma decisão até agora sobre se vamos ou não jogar?, acrescentou o dirigente.