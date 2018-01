Camarões anula laterais e técnico comemora Parece mesmo que os africanos se tornaram a "asa negra" do Brasil nos últimos tempos. Pragmático como um bom alemão, o técnico de Camarões, Winnie Schaefer vibrou com a vitória por 1 a 0 sobre os brasileiros, na estréia das equipes na Copa das Confederações. Primeiro com o resultado - "vencer o Brasil é sempre vencer o Brasil, não é?". Segundo pela satisfação de ver seu esquema funcionar. "Assisti ao jogo do Brasil contra a Nigéria e decidi anular os laterais e concentrar a marcação em cima do Ronaldinho", afirmou. "Quando isso deu certo, deixei o time jogar e coloquei mais um atacante para definir." Dito e feito!