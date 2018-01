Camarões conquista Copa da África Camarões conquistou neste domingo o título da Copa da África. Jogando em Bamako, Mali, a seleção camaronesa empatou por 0 a 0 com Senegal, mas venceu por 3 a 2 nos pênaltis. Esta é a quarta vez que Camarões é campeão da competição (ganhou também em 84, 88 e 2000), igualando as marcas de Gana e Egito. As duas seleções finalistas estarão na Copa do Mundo da Coréia/Japão. Camarões está no grupo E, ao lado de Arábia Saudita, Irlanda e Alemanha. E Senegal jogará a primeira fase na chave A, junto com França, Dinamarca e Uruguai. Mesmo jogando a sua primeira final de Copa da África, Senegal fez uma partida equilibrada com Camarões. Segurou o 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Mas, nos pênaltis, Moustapha Faye, El Hadji Diouf e Aliou Cissé erraram suas cobranças, enquanto que do lado camaronês, apenas Pierre Womé e Rigobert Song falharam. Camarões, que terminou a competição sem sofrer um gol sequer, conquistou o bicampeonato da Copa da África - tem quatro títulos no total. Na última edição, em 2000, também venceu por pênaltis a final contra a Nigéria.