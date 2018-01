Camarões decide disputar a final A seleção de Camarões vai disputar a final da Copa das Confederações, apesar da morte do meio-campista Marc Vivien Foe, ocorrida nesta quinta-feira, durante a partida contra a Colômbia, pelas semifinais da competição. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira pelo ex-jogador Roger Milla. De acordo com Milla os jogadores e membros da comissão técnica concluíram que deveriam jogar até como uma forma de homenagem a Foe. "Tivemos uma reunião nesta sexta-feira com jogadores e dirigentes e decidimos que vamos jogar em memória de Foe?, explicou. Milla disse que pessoalmente está arrasado. ?Estou muito mal. Ele era como um irmão menor para mim?, contou. A final da Copa das Confederações está marcada para domingo. Camarões - que venceu a Colômbia por 1 a 0 - vai enfrentar a França, que na outra semifinal bateu a Turquia por 3 a 2. Foe caiu desacordado, no meio do campo, aos 27 minutos do segundo tempo. O atleta chegou a ser atendido pelo médico da seleção colombiana Héctor Fabio Cruz, que tentou reanimá-lo com respiração boca-a-boca e, depois, com uma máscara de oxigênio. Como o jogador não reagia, foi encaminhado ao hospital, onde morreu. Foe tinha 28 anos e jogava pelo Manchester City, da Inglaterra. Fez 62 jogos pela seleção camaronesa e marcou 8 gols. AUTÓPSIA - A autópsia realizada nesta sexta-feira pela manhã em Lyon não revelou ?nenhum elemento determinante sobre a origem da morte?, segundo informaram fontes judiciais em uma nota oficial. ?Seguramente é cardíaco, porém, teremos de realizar exames complementares de anatomia patológica e toxicológica para confirmar. Por enquanto não temos condições de tirar uma conclusão definitiva?, acrescenta a nota.