Camarões e África do Sul na Copa 2002 Camarões e África do Sul são os primeiros países a assegurar, na disputa de eliminatórias, vagas para a Copa do Mundo. As duas seleções africanas se juntaram hoje a Japão e Coréia do Sul, os organizadores, e França, a atual campeã, entre os garantidos no Mundial de 2002. Camarões se tornou o primeiro país classificado entre todos os que disputam eliminatórias nos cinco continentes. Jogando em casa, os atuais campeões olímpicos venceram Togo por 2 a 0, gols marcados por Samuel Eto´o e Marc Vivien-Foe. Já a África do Sul conquistou sua vaga ao empatar por 1 a 1 com Burkina Fasso. Zuma marcou para a África do Sul e Nama empatou. Quem também ficou muito perto de ir para a Copa é a Tunísia, que goleou a República do Congo por 6 a 0. O time soma 17 pontos no Grupo D, à frente da Costa do Marfim, que também fez 6 a 0 sobre Madágascar - tem 14 pontos. Pelo Grupo B, Gana derrotou a Libéria por 2 a 1. Com a derrota e a goleada da Nigéria por 4 a 0 contra o Sudão, os liberianos perderam a chance de conquistar a vaga antecipadamente - agora, a Nigéria lidera. No sábado, o Marrocos venceu o Egito por 1 a 0 e ficou a um ponto da vaga. Os cinco campeões de grupo da África vão ao Mundial. Mexicanos respiram - O México manteve vivas suas chances de chegar ao Mundial. Diante de mais de 100 mil torcedores, no estádio Azteca, venceu hoje os Estados Unidos por 1 a 0, pela Concacaf. O gol solitário foi de Jared Borgetti. O México, que contou com estréia do técnico Javier Aguirre, segue em penúltimo lugar e sua situação é complicada. Os EUA ainda estão em situação tranqüila. Já no sábado, a Jamaica bateu Trinidad e Tobago por 2 a 1 e "respira".