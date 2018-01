Camarões e África do Sul vencem outra As seleções de Camarões e da África do Sul mostraram porque são fortes candidatas para participar do Mundial 2002 no Japão-Coréia, após vencerem suas respectivas partidas deste domingo pelas eliminatórias africanas. Os ?leões indomáveis? de Camarões, campeões olímpicos e africanos, derrotaram Zambia por 1 a 0, em Yaundé, somaram o quarto resultado positivo consecutivo e ampliaram sua liderança no Grupo A com 12 pontos. Angola está em segundo lugar com 6 pontos. O gol foi marcado por uma das principais estrelas camaronesas, Patrick Mboma, considerado o melhor jogador africano do ano passado. Já os sul-africanos obtiveram a terceira vitória nas eliminatórias, diante de Malawi por 2 a 1, como visitantes, e lideram o Grupo E com nove pontos, dois a mais do que a Guiné. Phil Masinga e Siyabonga Nomvete marcaram para a África do Sul. Patrick Mabedi fez o gol de Malawy. A Tunísia, que lidera o Grupo D, também deu um passo importante hoje para o Mundial de 2002 graças à goleada sobre a República Democrática do Congo por 6 a 0. A seleção da Libéria venceu Serra Leoa por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B, com nove pontos, três a mais do que a Nigéria, a grande favorita, que realizou um jogo a menos. Sudão também somou 6 pontos ao vencer Gana por 1 a 0. O Grupo C também manteve a emoção, depois dos empates de sábado entre Marrocos e Senegal (0 a 0) e Namíbia e Egito (1 a 1). Os marroquinos, com quatro partidas disputadas, lideram com seis pontos. Os argelinos tem dois a menos, um à frente de Senegal e Egito.