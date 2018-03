Camarões é punido por causa do uniforme Camarões corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo de 2006 por ter usado uniformes de uma peça só, como os do atletismo, e sem mangas durante a Copa da África, disputada em janeiro no Mali. A Fifa anunciou nesta sexta-feira que a seleção camaronesa entrará nas Eliminatórias Africanas com seis pontos negativos e a Federação terá de pagar uma multa de US$ 155 mil pela desobediência à determinação de jogar com camisas convencionais na Copa da África. "A Fifa advertiu a Federação de Camarões durante os jogos da primeira fase e a resposta foi de que usariam os uniformes convencionais a partir das quartas-de-final. Como isso não aconteceu, tivemos de aplicar essa punição a Camarões", diz o comunicado da Fifa. Camarões está no grupo 3 das Eliminatórias Africanas, ao lado de Egito, Costa do Marfim, Líbia, Benin e Sudão. Sua estréia será dia 4 de junho, em casa, contra o Benin. Na última rodada, dia 7 de outubro de 2005, jogará em casa contra o Egito. Apenas o campeão da chave irá ao Mundial. Camarões já disputou cinco Copas do Mundo: 1982, 1990 (chegou às quartas-de-final, o melhor desempenho de uma seleção africana), 1994, 1998 e 2002. Além disso, conquistou o título olímpico em 2000, em Sydney, derrotando a Espanha na final. Ano passado, o país foi vice-campeão da Copa das Confederações - a França ficou com a taça. O camarônes Issa Hayatou disputou a presidência da Fifa com Joseph Blatter em 2002.