Camarões e Turquia buscam a vaga Camarões, bicampeão africano, e Turquia, terceira colocada na Copa do Mundo da Ásia, se enfrentam neste sábado, às 14 horas, no Stade de France, em Saint Denis, lutando pela primeira vaga nas semifinais da Copa das Confederações pelo Grupo B. Ambos somam três pontos, e quem vencer garante a classificação. Podem, também, prejudicar o Brasil. Caso empatem, obrigam os brasileiros a vencerem os EUA, no segundo jogo do dia. Na estréia, Camarões venceu o Brasil por 1 a 0 e a Turquia bateu os Estados Unidos por 2 a 1.