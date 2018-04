Camarões e Zâmbia se classificam na Copa Africana

Com os resultados, Zâmbia, Camarões e Gabão terminaram a participação na chave com quatro pontos. Mas Zâmbia e Camarões avançaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, por conta dos critérios de desempate. Nos confrontos entre as três equipes todas somaram três pontos e tiveram saldo de gols 0. Porém, Zâmbia fez quatro gols, Camarões três e Gabão apenas dois. A Tunísia, que empatou os três jogos que disputou, foi a lanterna da chave, com três pontos.

Em Lubango, a Tunísia saiu em vantagem no primeiro minuto, com gol marcado por Chermiti. Eto''o, aos dois minutos da etapa final, empatou o jogo. Chedjou, aos 18, marcou um gol contra, colocando a Tunísia em vantagem. Porém, N´Guemo, no minuto seguinte, empatou o jogo.

Já Zâmbia derrotou Gabão por 2 a 1, em jogo disputado em Benguela. Kalaba abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo e Chamanga ampliou aos 17 minutos da etapa final. Marcolino, aos 38 minutos do segundo tempo, diminuiu para o Gabão.

Nas quartas de final, Zâmbia vai enfrentar a Nigéria. Enquanto isso, a seleção de Camarões vai reeditar a final da Copa Africana de Nações de 2008 com o Egito, atual campeão do torneio.