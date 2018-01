Camarões se classifica para a Copa Camarões se tornou neste domingo o primeiro país, entre todos que disputam eliminatórias nos cinco continentes, a conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2002. Jogando em casa, os atuais campeões olímpicos venceram Togo por 2 a 0, somaram 18 pontos, e não podem mais ser alcançados na liderança do grupo A das eliminatórias africanas. Os gols foram marcado por Samuel Eto´o, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Marc Vivien-Foe, aos 4 do segundo. Além de Camarões, já estão garantidos na Copa do Mundo a França, na condição de atual campeã, e Japão e Coréia, como países sede. Ainda neste domingo, mais duas seleções africanas podem se classificar. África do Sul, pelo grupo E, e Tunísia, pelo D. Nas eliminatórias da África, os cinco campeões de grupo se classificam para o Mundial do próximo ano.