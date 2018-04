Camarões se recupera e vence Zâmbia na Copa Africana

A seleção de Camarões tomou um susto neste domingo contra Zâmbia, mas conseguiu se recuperar no segundo tempo e garantiu sua primeira vitória na Copa Africana de Nações, em partida válida pelo Grupo D, em Lubango. Com um dos gols marcado por Samuel Eto'o, os camaroneses fizeram 3 a 2 e se mantiveram com chances de avançar às quartas de final.

Vencedor de quatro edições da Copa Africana, Camarões chegou aos três pontos e assumiu a segunda colocação da chave, um atrás do líder Gabão. Uma vitória na rodada decisiva contra a Tunísia - que tem dois pontos - garante os camaroneses na próxima fase. Já Zâmbia segue com apenas um ponto, agora na última posição.

Apesar de necessitar da vitória, a seleção de Samuel Eto?o foi surpreendida no início. Aproveitando corte mal feito por Song, o atacante Jacob Mulenga abriu o placar aos 8 minutos.

Preso na marcação adversária, Camarões contou com uma falha grosseira do goleiro adversário para chegar ao empate aos 23 minutos do segundo tempo. Geremi evitou saída da bola na lateral e bateu em direção ao gol. O chute chegou mansamente, mas Mweene não conseguiu segurar. Com o gol, os camaroneses despertaram. E quatro minutos depois, Eto?o aproveitou rebote da defesa, bateu rasteiro e marcou seu primeiro gol na competição.

Aos 35 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Katongo, veio o gol de empate de Zâmbia. A situação era delicada, mas Idrissou aliviou para os camaroneses. De cabeça, ele marcou o gol da vitória a cinco minutos do fim.