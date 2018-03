Camarões só empata com a Coréia A seleção de Camarões, primeira adversária do Brasil na Copa das Confederações, apenas empatou com a Coréia do Sul, em partida amistosa realizada hoje, em Seul. Liderado por Sul Ki-hyun, o time da Coréia atacou mais. A seleção de Camarões, no entanto, tinha uma defesa forte e não deu chances aos adversários. Com isso, o jogo chegou ao fim com um aborrecido 0 a 0. A partida foi disputada no estádio Suwon - a 50 quilômetros ao sul de Seul - construído especialmente para a Copa do Mundo de 2002. A Copa das Confederações será disputada na Coréia e Japão entre 30 de maio e 10 de junho. A estréia do Brasil diante de Camarões está marcada para o dia 31.