Camarões vai jogar nos contra-ataques Cerca de 30 minutos depois de a seleção brasileira deixar o Stade de France, Camarões, adversário do Brasil na estréia da Copa das Confederações, entrou no gramado para iniciar o reconhecimento. E o técnico alemão, Winfried Schäfer não deixou dúvidas: vai usar e abusar dos contra-ataques para tentar surpreender os pentacampeões mundiais logo na primeira partida da competição. O treinador da equipe africana vive um dilema. Ainda busca forma para conciliar os conceitos da escola alemã, baseada sempre na disciplina tática, com a famosa, e às vezes irritante, inconseqüência do futebol africano. Não é de hoje que camaroneses, nigerianos e ganeses muitas vezes divertem quem gosta de futebol com um estilo de jogo conhecido no meio como "moleque". E é exatamente contra este estereotipo que Schäfer tenta combater. O alemão defende um esquema de jogo centralizado na recuperação da posse de bola, quando exige disciplina tática européia dos africanos. Uma vez com o domínio do jogo, dá liberdade para que seus atletas joguem da forma como gostam, leve e ofensivamente. ELEFANTE BRANCO - Durante boa parte dos treinos desta segunda-feira no Stade de France, os comentários eram sobre o prejuízo que o estádio dá. Construído para a Copa do Mundo de 1998, o local, hoje, é pouquíssimo utilizado. Abriga apenas jogos da seleção francesa, a final das duas copas locais, a da França e da Liga Francesa, além de shows de rock. Em agosto, será palco do Mundial de Atletismo. Tentou-se um acordo para que o Paris Saint-Germain mandasse seus jogos lá, o que foi recusado pelo clube, que não abriu mão do Parque dos Príncipes. O estádio custou cerca de US$ 500 milhões.