Camarões vence Canadá: 2 a 0 A seleção de Camarões conseguiu nesta segunda-feira sua primeira vitória na Copa das Confederações, que está sendo realizada no Japão e na Coréia do Sul. Com gols de Tchoutang aos três minutos das segunda etapa, e Mboma, a sete minutos do final, a equipe camaronesa venceu o Canadá por 2 a 0 na última rodada da fase de classificação do Grupo B. A vitória, no entanto, não serviu para nada. Com o empate em 0 a 0 entre Brasil e Japão, as duas equipes acabaram eliminadas. Camarões termina sua participação na Copa das Confederações com apenas 3 pontos - perdeu para Brasil e Japão nas rodadas anteriores. O Canadá soma apenas um ponto ganho - o do empate diante da seleção brasileira, na segunda rodada.