Camarões vence e vai à semifinal A seleção de Camarões garantiu sua vaga nas semifinais da Copa das Nações da África ao derrotar o Egito por 1 a 0 nesta segunda-feira, em Mali. O único gol da partida foi marcado por Patrick Mboma aos 18 minutos do segundo tempo. A equipe de Camarões - que chegou à sua quarta vitória em quatro rodadas - tenta vaga na final da competição na quinta-feira, quando enfrenta a seleção de Mali. A outra semifinal será disputada entre a Nigéria e o vencedor do jogo entre Senegal e República Democrática do Congo.