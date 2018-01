Camarões vence Turquia e se classifica A seleção de Camarões venceu a Turquia por 1 a 0, neste sábado, no Stade de France, com um gol de pênalti marcado por Geremi, no último minuto de partida, e assumiu a liderança do Grupo B, dificultando as coisas para o Brasil, que precisa vencer os Estados Unidos para disputar com a Turquia o segundo lugar e seguir na Copa das Confederações. Com a vitória, os camaroneses - que surpreenderam a seleção de Parreira na estréia - somam seis pontos, contra três da Turquia. Brasileiros e norte-americanos ainda não somaram pontos na competição.