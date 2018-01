Camarões:de novo no caminho do Brasil A seleção de Camarões - país responsável pela eliminação do Brasil na Olimpíada de Sydney, no episódio que precipitou a queda do técnico Wanderley Luxemburgo - será uma das adversárias da seleção brasileira na Copa das Confederações. No sorteio realizado hoje em Seul, o Brasil caiu no Grupo B, ao lado de Canadá, Japão, além de Camarões. No grupo A, estarão as seleções da França, México, Coréia do Sul e Austrália. A partida de abertura do torneio está marcada para o dia 30 de maio, na cidade sul-coreana de Daegu. A final será disputada no dia 10 de junho, em Yokohama, próximo a Tóquio, no Japão. A Copa das Confederações será uma espécie de ensaio para o Mundial de 2002, que será realizado na Coréia e no Japão. Os representantes da Fifa, das equipes e dos promotores do evento acertaram detalhes do sorteio em reuniões durante a terça-feira e confirmaram a condição de cabeça-de-chave para França e Brasil. Dessa forma, evitou-se, pelo menos na primeira fase, confronto entre os finalistas do Mundial de 98. As seleções da Coréia do Sul e do Japão participam da Copa das Confederações na condição de organizadores. O México garantiu sua presença por ter vencido a edição anterior. O Canadá foi o campeão da Concacaf; a Austrália é a atual campeã da Oceania e Camarões é o campeão africano. França e Brasil entraram por serem, respectivamente, campeão e vice mundiais. Os jogos serão distribuídos em seis estádios: os sul-coreanos das cidades de Daegu, Ulsan e Suwon e os japoneses de Yokohama, Ibaraki e Niigata.