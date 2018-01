Camaronês morre após desmaiar em jogo O meio-campista Marc Vivien Foe, da seleção de Camarões, morreu nesta quinta-feira, depois de cair desmaiado no gramado do estádio de Lyon, durante a partida contra a Colômbia, válida pelas semifinais da Copa das Confederações. Foe caiu desacordado, no meio do campo, sem que tivesse sido derrubado por nenhum adversário, aos 27 minutos do segundo tempo. O atleta chegou a ser atendido pelo médico da seleção colombiana Héctor Fabio Cruz ainda no gramado. O especialista tentou reanimá-lo com respiração boca-a-boca e, depois, com máscara de oxigênio. Como o jogador não reagia, foi encaminhado a um hospital próximo ao estádio, mas não resistiu. Foe tinha 28 anos e jogava pelo Manchester City, da Inglaterra. Fez 62 jogos pela seleção camaronesa e marcou 8 gols.