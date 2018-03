Camaronês vai jogar no Manchester O jovem meio-campista camaronês Eric Djemba Djemba, de 22 anos, é a mais nova contratação do Manchester United. O jogador, que disputou a Copa de 2002 e foi campeão da Copa da África em 2000, estava jogando pelo Nantes, da França. O jogador chamou a atenção dos dirigentes do Manchester, no entanto, durante os confrontos entre os clubes pela Liga dos Campeões da Europa. O valor da transação não foi divulgado.