Cambalhota é proibida nas comemorações de gol do Palmeiras

As acrobacias estão proibidas no Palmeiras. A diretoria de futebol do clube paulista conversou com os jogadores para que eles evitem riscos na hora de comemorar gols. Por isso que o zagueiro Vitor Hugo não deu sua tradicional cambalhota após abrir o caminho para a vitória de 4 a 1 do time sobre o XV de Piracicaba, no Interio Paulista. "Eu estou proibido de fazer isso. Disseram que poderia me machucar e se fizesse a cambalhota, como sempre faço, iriam cobrar uma multa do meu salário", revelou o jogador após a partida.

A recomendação tem sentido. O Palmeiras já tem 11 jogadores no departamento médico, recuperando-se de contusão simples e graves. Sofrer uma lesão numa comemoração ou mesmo brincadeira de treino, só faria aumentar este 'time' de lesionados, além de desfalcar o Palmeiras, tudo o que o técnico Marcelo Oliveira não precisa no momento. O Palmeiras não colocou a exigência em contrato, mas alguns clubes do Brasil e também da Europa adotam o procedimento quando necessário. O goleiro Marcos já teve uma cláusula em seu contrato no Palmeiras em que o impedia de pilotar motos.

A diretoria na época descobriu sua paixão pelo transporte de duas rodas, mas entendia que ele seria de alto risco para o goleiro titular da equipe. Então, proibiu. No caso de Vitor Hugo, ou da cambalhota que ele costuma dar quando balança as redes, há riscos de cair abruptamente no chão e torcer um dos tornozelos, o que primeiro bater no chão, porque ele terá todo o peso do corpo, ou ainda sofrer algum problema nas costas ou no pescoço - neste caso somente se a cambalhota não for bem feita.

Um jogador do futebol indiano morreu segundos depois de marcar um gol e errar na cambolhata. Ele deu dois saltos mortais e no segundo caiu mal e quebrou o pescoço. "Eu faço isso desde moleque e nunca me machuquei. Mas agora vou me atentar porque começa a mexer no bolso", disse o zagueiro do Palmeiras. Ele foi cobrado no intervalo do jogo.

CAFU

O ex-lateral Cafu era outro especialista em se lançar no espaço para comemorar gols. As cambalhotas sempre foram sua marca registrada na hora de festejar pelos clubes e também pela seleção brasileira. Mas como Cafu fazia menos gol do que Vitor Hugo, não se tem notícias de que o lateral, hoje aposentado, tenha levado alguma bronca por causa de suas comemorações.