Cambiasso e Ibrahimovic levam Inter à vitória contra CSKA A Inter de Milão reverteu uma desvantagem de dois gols e bateu o CSKA Moscou por 4 x 2, assumindo a liderança do Grupo G da Liga dos Campeões e eliminando os adversários russos nesta quarta-feira. O CSKA saiu na frente graças a gols dos brasileiros Jô, ex-Corinthians, e Vágner Love, mas a Inter rapidamente reagiu com Zlatan Ibrahimovic e Esteban em um frenético primeiro tempo. Os campeões italianos, que venceram por 2 x 1 em Moscou há duas semanas, tomaram a iniciativa na segunda etapa, quando Cambiasso teve muito espaço para marcar, após 22 minutos do tempo complementar, com um chute a 25 metros de distância. A Inter lidera o grupo com nove pontos em quatro jogos e precisa de dois pontos nas duas últimas partidas para chegar à fase eliminatória do torneio. O lanterna CSKA tem apenas um ponto. (Por Mark Meadows)