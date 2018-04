Cambiasso é operado e desfalca Argentina contra Brasil

A Inter informou nesta segunda-feira, por meio do seu site oficial, que a operação foi realizada com sucesso e que o jogador ficará fora dos gramados por pelo menos um mês.

Com isso, Cambiasso irá desfalcar a Argentina contra o Brasil, no dia 5 de setembro, em Rosário, no próximo jogo da seleção de Maradona pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. E, consequentemente, o jogador também está fora do duelo seguinte pelo torneio qualificatório, contra o Paraguai, em Assunção.

A lesão de Cambiasso é a segunda baixa de peso da seleção argentina nos últimos tempos, já que o zagueiro Demichelis sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treinamento do Bayern de Munique e desfalcou o país no amistoso contra a Rússia, na semana passada. Com o fato, ele também está descartado da partida contra o Brasil.