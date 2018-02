Cambistas fazem a festa em Rio Preto Os cambistas estão agindo livremente no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, onde o Santos enfrenta o Vasco a partir das 16 horas e pode conquistar o título brasileiro. E a quantidade de cambistas é tão grande que estão sobrando ingressos: o preço é o mesmo das bilheterias - R$ 15,00. Apesar disso, não há nenhum sinal de confusão nas imediações do Teixeirão. Os torcedores santistas tomaram conta da cidade desde sábado e já estão entrando no estádio, em clima de festa. As caravanas de ônibus que partiram de São Paulo e de Santos também já chegaram a Rio Preto.