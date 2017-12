Cambistas fazem a festa no Maracanã O torcedor que não fez a compra antecipada está pagando até três vezes mais pelo ingresso da partida entre Flamengo e San Lorenzo - pelas finais da Copa Mercosul - marcada para esta quarta-feira à noite no Rio. Foram colocados 80 mil ingressos à venda e hoje pela manhã, quando as bilheterias foram reabertas por volta das 9 horas, restavam apenas 10 mil bilhetes para a Geral e mil para cadeiras especiais. Para outros setores do estádio, só nas mãos de cambistas. Logo pela manhã, longas filas se formaram nas imediações do estádio. A expectativa dos funcionários da Federação Carioca de Futebol, órgão responsável pela venda, é a de que até as 15 horas, os ingressos estajam esgotados. A partida começa às 21h40.