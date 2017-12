Cambistas fazem a festa no Palestra Itália A venda de ingressos para o jogo entre Palmeiras e Botafogo, quarta-feira, durou apenas cinco horas, antes que se esgotassem nas bilheterias. Nesta quinta-feira, porém, era possível encontrar bilhetes para qualquer setor na porta do Parque Antártica. Com os cambistas, claro. Sem nenhum tipo de repressão, eles fizeram a festa. Ofereciam o ?produto?? com desenvoltura, aos gritos e na base da insistência, pois como eram pelo menos 50, a concorrência era grande. Com isso, os preços variavam conforme a disposição do comprador de pechinchar. Inicialmente, o cambista pedia R$ 30 por um ingresso de arquibancada. Com um pouco de choro, o preço caia para 20 ? nas bilheterias, o valor era R$ 10. O preço da cadeira coberta (R$ 40, originalmente) variava de R$ 80 a R$ 120 e a descoberta (R$ 25 na boca do guichê), de R$ 40 a R$ 70. Preços salgados, mas os cambistas iam logo avisando: nesta sexta-feira os valores pedidos iriam dobrar, até porque a previsão é de que não vão durar até sábado. Mas como os cambistas conseguiram tantos ingressos? Quarta-feira, usaram todos os tipos de artimanhas. Uns contrataram crianças para pegarem a fila (pagaram R$ 5 para cada uma), e não foi uma vez só; outros chegaram a pagar R$ 2,00 por ingresso para os bilheteiros. ?Comprei 80 ingressos por R$ 1.000,00. Quando rola dinheiro, nem o vendedor se controla?, afirmou um cambista. Até um rapaz deficiente físico aproveitou que não precisava pegar fila para comprar três ingressos a cada meia hora. ?Se eu pedisse 5, eles (os bilheteiros) me davam.? Alguns PMs faziam nesta quinta-feira a guarda na porta do estádio. Não para inibir os cambistas, mas para evitar brigas. ?Tivemos denúncias, mas não podemos fazer nada. As pessoas não têm coragem de apontar quem vendeu e, sem saber quem é, não podemos prender? afirmou o sargento Ávila. Taça ? O goleiro Marcos começou a pensar como será erguer sua primeira taça como capitão do Palmeiras. ?Não sei como vai ser o espaço, mas estou pensando em levar todo mundo para levantar a taça. Afinal, não fui só eu quem ganhou o título.? O jogador diz que vai disputar o Campeonato Paulista e não tem pressa em renovar o contrato, que termina no fim do primeiro semestre de 2004.