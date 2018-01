Cambistas tem ingressos para todos os setores do Morumbi Os ingressos para a partida desta quarta-feira entre São Paulo x Internacional - excetuando cadeiras cativas e sócio-torcedor -, que decidem a Copa Libertadores, acabaram domingo, certo? Errado. Vários cambistas fazem a festa na porta do Estádio do Morumbi, vendendo entradas para todos os setores da arena que receberá a primeira partida da final. Pelo menos cinco deles estavam em frente à entrada principal do estádio, por volta das 19h30, horário em que o time treinava. Os preços variam, dependendo do cambista abordado. Um lugar para arquibancada azul, esgotado no primeiro dia de vendas, pode ser encontrado em valores que partem dos R$ 100,00 e chegam aos R$ 130,00 - o preço original era de R$ 50,00. O discurso, porém, é sempre o mesmo. "Temos ingressos para qualquer lugar", disse um deles. Para garantir determinada segurança na transação, um cambista ofereceu à repórter do Estado um cartão de visitas, com um número de telefone celular. E fez um alerta. "Não vai comprando de qualquer um não, porque pode ser falso. Antes de chegar ao Morumbi, me liga e avisa, ok?" .