Cambistas vendem ingressos do clássico Quem não chegar a tempo de pegar os ingressos que estavam sendo distribuídos gratuitamente nesta quarta-feira, para o jogo entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, segunda-feira, não precisa se preocupar: os cambistas não vão deixar as torcidas na mão. ?Ingresso para São Paulo e Corinthians no Morumbi por apenas R$ 15. Ao lado da Independente, só por R$ 15.? Era assim que anunciava o cambista identificado por Rocha, que passou o dia no Parque do Ibirapuera ? um dos pontos de distribuição. Torcedores que tinham o comprovante do jogo anulado pelo Campeonato Brasileiro tiveram o direito de trocá-lo para assistir à partida remarcada. Quem não foi ao primeiro jogo também teve sua chance. Nesta quarta ainda estavam disponíveis cerca de 30 mil ingressos para ser entregues aos torcedores gratuitamente. Cada torcedor pôde pegar apenas dois, ?dificultando o trabalho dos cambistas?, como afirmou Rocha. ?Não pude comprar muitos, então chamei alguns moleques e cada um que me trazia dois ingressos eu pagava R$ 10?, dizia o cambista. Rocha conseguiu quatro entradas para o setor azul e oito para o setor laranja. O cambista contou que, desta vez, não terá muita concorrência para vender os ingressos, porque este é considerado jogo de risco pela rivalidade das torcidas. ?Consegui pouco, mas como nem todos os torcedores chegaram a tempo de conseguir ingressos, ainda terei lucro?, assegurou. ?Se eu vender muito caro a torcida pode pegar no pé. Mas R$ 15 é um bom preço.? Muitos torcedores chegaram mesmo atrasados, mas de acordo com os bilheteiros do Morumbi ? outro ponto de distribuição ? não houve grande fila ao longo do dia. Só um pequeno tumulto foi causado quando os ingressos acabaram. ?Não é possível, acabou? Perdi um dia de trabalho e não vou conseguir meu ingresso. Vou ter de comprar de cambista?, lamentava o torcedor são-paulino Claudio Vieira, de 25 anos. No Ibirapuera a distribuição foi tranqüila, os ingressos acabaram e não houve revolta dos torcedores.