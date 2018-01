Camelôs arrecadam com souvenirs de Foe Mesmo na desgraça é possível capitalizar. Pelo menos foi essa a linha de raciocínio dos vendedores ambulantes que trabalhavam neste domingo, nas redondezas do Stade de France, durante a final da Copa das Confederações entre França e Camarões. Enquanto no estádio o clima era de homenagem a Marc-Vivian Foe, jogador camaronês que morreu no gramado na partida semifinal, fora imperava o comércio. O que mais se via eram camelôs vendendo camisas com a foto de Foe. O preço? 15 euros, cerca de R$ 50,00. A cerca de 300 metros do portão principal, uma jovem de 25 anos, negra, com cabelos longos, alisados e oxigenados, com óculos escuros, roupa típica de camaronesa (colorida, uma espécie de vestido longo) e muitos acessórios, como colares, brincos e pulseiras, desembrulhava pacotes repletos de camisas. Claro, as verdes, número 17, com o nome ?FOE" acima. ?Confeccionamos mais ou menos umas 500 dessas numa fábrica na periferia de Paris", afirmou. ?Acho que já vendi metade." E a criatividade e rapidez dos vendedores lembrava os ambulantes brasileiros. Havia opções para todos os bolsos e gostos. Além das tradicionais camisetas, podia-se encontrar fitas para cabeça, bandeiras, quadros, bonés e adesivos, entre outros souvenirs. Mas o que mais chamou a atenção foi mesmo a faixa preta com velcro, idêntica a utilizada pelos capitães das equipes. Muitos torcedores entraram no estádio utilizando o objeto como sinal de respeito e luto. Mito - Foe se tornou um mito em seu país. Na chegada ao Stade de France, os torcedores camaroneses entoavam canções compostas especialmente para o ídolo morto. Ao som de instrumentos de percussão, faziam muito barulho tanto nas estações do metrô parisiense como nas imediações do estádio. A comoção, comparam, tem sido parecido com a que assolou o Brasil após da morte do piloto Ayrton Senna. Vale lembrar que a Fifa ainda aguarda o resultado da autópsia para se pronunciar oficialmente sobre a causa da morte e o procedimento da equipe médica responsável pelos primeiros atendimentos ao atleta.