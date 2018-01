Câmera fez corintianos reclamarem mais A experiência de filmar a atuação dos árbitros no Pacaembu fez do Corinthians um time ?reclamão? neste domingo, na vitória sobre o Atlético-PR. Até os gols da vitória saírem no segundo tempo, o que se viu em campo foi uma ladainha de reclamações puxada pelos principais jogadores da equipe contra o árbitro carioca Wagner Tardelli Azevedo. A decisão da diretoria parece ter dado carta branca para seus atletas criticarem a atuação do juiz. Roger e Gustavo Nery foram quem mais se valeram desse expediente quando perdiam a bola, e muitas vezes jogando a torcida contra o trio de arbitragem. Foi a primeira vez que o Corinthians filmou a atuação de um juiz no Brasileirão. Tomou essa decisão depois de ouvir reclamações de Tevez e Sebá, dois argentinos do clube, sobre como foram tratados pelos árbitros Anselmo da Costa e Edilson Pereira de Carvalho. ?É, sim, uma boa idéia, porque todos os jogadores, até de outros clubes, estavam reclamando da conduta pouco respeitosa de alguns juízes. O respeito deve haver para tudo e com todos?, disse o meia Rosinei, destacando a boa atuação do árbitro Wagner Tardelli. O juiz que trabalhou no Pacaembu quebrou o protocolo de não se manifestar e também deu sua opinião sobre a decisão do Corinthians: ?Tudo evolui no futebol e se essa iniciativa foi pensando nisso, estou de acordo. A Fifa e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva se valem de imagens para tomar algumas de suas decisões. Portanto, não vejo problema nisso.? Tardelli comentou ainda não ter se sentido incomodado com o fato de saber que estava sendo ?vigiado? por um dos times em campo. ?Isso não me atrapalhou em nada. O que posso dizer é que os jogadores devem conhecer as regras para reclamar. Não sei o quanto os jogadores do Corinthians conhecem.? O Corinthians seguirá se valendo desse expediente no Brasileiro. Havendo alguma atitude desrespeitosa com seus jogadores, as imagens serão encaminhadas ao STJD.