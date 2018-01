Câmeras garantem paz no clássico Quando o juiz Paulo César de Oliveira autorizou o início do clássico deste sábado à tarde, em Santos, o major Del Bel, que comandou o policiamento, comentou com a soldado Joselita, que acompanha as imagens das dez câmeras instaladas na Vila Belmiro num monitor junto às cabinas de rádio. "Tudo perfeito. Até agora, nosso trabalho foi revistar os torcedores, acompanhar as imagens no monitor e coibir a ação dos guardadores de carros. Pelo menos 12 foram presos." A preocupação quanto à segurança se justificava pela presença do ministro de Esportes, Agnelo Queiroz, em retribuição a adesão do Santos à campanha "Fome Zero" e a doação de toneladas de alimentos pela Bombril, patrocinadora da camisa do time. Contratada às pressas pela Federação Paulista de Futebol (FPF), quinta-feira à noite, a empresa Kallimage teve que trabalhar rápido para instalar e testar as dez câmeras, que neste sábado vigiaram o torcedor. O que facilitou foi que a Vila Belmiro havia servido de cobaia para o moderno sistema de monitoramento por imagens em tempo real, com nove câmeras dentro do estádio e outra instalada sobre a loja de material esportivo do clube, voltada para a praça do portão principal, onde se concentra o maior número de torcedores antes e após os jogos. Foi no dia 28 de outubro de 2001, num clássico carregado de ódio. Os santistas queriam se vingar de Vanderlei Luxemburgo, que havia abandonado o Santos, três anos antes, em troca de um salário mais generoso do Corinthians. Também era o primeiro jogo de Marcelinho Carioca contra o seu ex-time. Porém, nada de grave aconteceu porque o novo equipamento de segurança havia sido amplamente divulgado nos dias que antecederam o clássico, e ninguém quis se arriscar a ser preso. "Trabalho há oito anos em jogos aqui na Vila Belmiro e nunca vi tanta tranqüilidade assim", dizia a soldado Joselita, designada para acompanhar os 16 quadros no monitor com as imagens dos diferentes setores do estádio e do portão principal. "Se eu perceber alguma coisa estranho, posso aproximar a imagem e ver o rosto do envolvido mesmo que ele esteja a 400 metros de distância." Se houvesse brigas nas arquibancadas ou nas numeradas, a soldado Joselita se comunicaria pelo rádio com o policial mais próximo do local e imediatamente os envolvidos seriam detidos. O que ajudou Santos x São Paulo se transformar no Clássico da violência zero, foi que boa parte dos torcedores do São Paulo chegou cedo, protegida pelos policiais em moto da Rocam e entrou pelo portão 21, isolado por cordas e dois cordões de PMs. Faltando 20 minutos para o início do jogo, chegaram dois ônibus com são-paulinos da Capital, quando a Vila Belmiro já estava quase lotada. E, em cima da hora, mais seis ônibus. A saída foi coordenada pela Polícia Militar, que determinou que os são-paulinos esperassem meia hora dentro do estádio, após a partida para evitar possíveis confrontos. A presença do ministro de Esportes Agnelo Queiroz foi a oportunidade tão esperada por alguns aprendizes de cartola da Vila Belmiro de terem o minuto de fama. Sufocada por papagaios de pirata por todos os lados, o ministro foi ´preso´ alguns minutos no elevador do estádio para dar uma entrevista exclusiva para um radialista santista. Enquanto era puxado de um lado para outro, Queiroz elogiou o clube e a cidade. "Estou sendo recebido com muito carinho pelo povo santista. Vim agradecer a iniciativa do Santos na arrecadação de alimentos para a Campanha Fome Zero. O Santos também já manifestou interesse em continuar colaborando com a campanha."