Câmeras irão vigiar torcidas na Vila Torcedor santista ou são-paulino que aprontar no clássico deste sábado na Vila Belmiro pode receber um convite desagradável na segunda-feira: comparecer a uma delegacia de polícia para ser indiciado por desordem pública, agressão ou desacato. A Federação Paulista estreará neste jogo um sistema de monitoramento de comportamento das torcidas dotado de 11 câmeras especiais, instaladas em locais estratégicos do estádio - dez no setor interno e uma focada para a entrada principal do local. Segundo comunicado distribuído nesta sexta-feira pela FPF, foi firmado um contrato com a empresa ?Kallimage?, dona dos equipamentos capazes de ampliar até 300 vezes as imagens gravadas. Não vai ser fácil agitar e se esconder. Segundo a Federação, esta mesma empresa já tinha trabalhado para a entidade, ?a custo zero?, nos clássicos Santos x Corinthians e Corinthians x Palmeiras, em outubro do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro. Recentemente, a PM conseguiu identificar e indiciar vários torcedores palmeirenses após confronto no jogo final da Copa São Paulo de Juniores, no Pacaembu.