Caminhada rumo ao ouro olímpico começa neste domingo

A traiçoeira caminhada pelo ouro olímpico começa neste domingo, quando a seleção brasileira faz seu primeiro jogo em preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim contra a seleção do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Estádio Olímpico João Havelange. Dunga sabe que acumular as funções de técnico das seleções principal e olímpica pode ser perigoso. "Sei que treinar a seleção olímpica será um grande risco. Mas não tenho medo de desafios", disse o treinador, que não quis fazer projeções sobre se um fracasso na empreitada poderia lhe custar o emprego. "Não trabalho com hipóteses. Como qualquer treinador de qualquer time, trabalho com resultados. Não vou ficar falando sobre isso." Quando Dunga foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira, depois do fracasso de Parreira na Copa do Mundo da Alemanha, muitos ficaram surpresos e apostaram que o capitão do tetracampeonato mundial, em 94, seria um bode expiatório. Não passaria da Copa América. Entretanto, Dunga levou o time, sem as estrelas Ronaldinho Gaúcho e Kaká, ao título continental e consolidou sua posição. Agora, aceitou encarar o desafio de conquistar a medalha de ouro olímpica, único título que falta ao futebol brasileiro, que já custou o emprego - e a oportunidade de comandar a seleção em uma Copa do Mundo - de muita gente. O caso mais recente foi o de Vanderlei Luxemburgo, que tinha a promessa de Ricardo Teixeira, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), de que comandaria a seleção na Copa de 2002 independentemente da campanha nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Com a derrota para Camarões, porém, Luxemburgo foi demitido. Luis Felipe Scolari tomaria seu lugar para conduzir a seleção principal ao quinto título mundial, no Japão. A partida festiva, que encerra a temporada do futebol brasileiro e dá a largada para o projeto olímpico, estará esvaziada. Além de Rogério Ceni, Alex Silva e o técnico Muricy Ramalho, todos do São Paulo, o lateral Kleber, do Santos, e o meia Valdívia, do Palmeiras, também alegaram outros compromissos e não vão integrar a seleção do campeonato. Ainda assim, Dunga acha que poderá tirar boas conclusões sobre seus atletas. Para ele, o fato de enfrentar um adversário que não terá preocupações com postura e esquema táticos não impedirá que a partida seja disputada com vigor. "O jogador profissional quando entra em campo joga para valer. Não haverá desinteresse. Até porque irão querer mostrar serviço para mim, que poderei observar alguns para futuras convocações", disse o técnico, cuja principal preocupação é a falta de entrosamento de sua equipe. "Estamos cobrando muito os garotos para que conversem muito, orientem uns aos outros para que saibam o que cada um gosta de fazer dentro de campo." Seleção olímpica Renan (Internacional); Nei (Atlético-PR), Breno (São Paulo), Leandro Almeida (Atlético-MG) e Leonardo (Portuguesa); Charles (Cruzeiro), Ramires (Cruzeiro), Diego Souza (Grêmio) e Wagner(Cruzeiro); Alexandre Pato (Milan) e Diogo (Portuguesa) Técnico: Dunga Seleção do Brasileiro Felipe (Corinthians); Leonardo Moura (Flamengo), Thiago Silva (Fluminense), Miranda (São Paulo) e Juan (Flamengo); Richarlyson (São Paulo), Hernanes (São Paulo), Íbson (Flamengo) e Jorge Wagner (São Paulo); Acosta (Náutico) e Josiel (Paraná) Técnicos: Joel Santana e Caio Jr. Árbitro: Leonardo Gaciba (FIFA - RS) Estádio: João Havelange, Rio Horário: 16 horas Rádio: 700 AM - Eldorado/ESPN TV: Globo e Bandeirantes Thiago Neves, que deverá ficar no banco, acha que o time já está bem entrosado. "Já quebramos o gelo inicial. Todo mundo está bastante entrosado, brincando um com os outros, jogando videogame. A cada dia ficamos mais próximos". Os jogadores esperam uma partida brigada e movimentada. "Será um jogo duro, pois eles têm um grande time. Mas acho que teremos uma certa vantagem por estarmos treinando há alguns dias", disse o meia Diego Souza. "A responsabilidade por defender a seleção brasileira é sempre muito grande. A pressão é ainda maior sobre a olímpica, que corre atrás de um título que o Brasil nunca conquistou. Quem quiser ficar até às Olimpíadas terá de mostrar serviço." Destaque do Grêmio no Brasileiro, e cobiçado pelo São Paulo, Diego Souza está cotado para ser o capitão do time, que Dunga prefere não antecipar.