Caminho livre para o retorno de Luizão ao Corinthians

Enquanto o recém-chegado técnico Mano Menezes começa a selecionar os jogadores com quem deseja contar no Corinthians no ano que vem, um veterano está sendo preparado para ficar com o lugar de Vampeta - que deverá ser dispensado pela diretoria corintiana. É o atacante Luizão, que pode ser o líder do time na próxima temporada, quando terá de disputar a Série B do Brasileiro. Veja também: Dualib diz que ninguém o impede de freqüentar o Corinthians Acosta e Chicão podem ser anunciados no Corinthians Luizão está com 32 anos e tem um passado de glórias com a camisa corintiana. Mas também já chegou a colocar o clube na Justiça - o Corinthians teve de penhorar o Parque São Jorge enquanto a questão não era resolvida. "Eu estou cuidando dele e tenho certeza que em março ele estará prontinho para jogar. Estará como novo. Se depender de mim e da vontade dele, Luizão estará no elenco corintiano", avisou Joaquim Grava, que voltou a comandar o departamento médico do Corinthians. Para facilitar o retorno ao Corinthians, Luizão conta com o fato de ser amigo pessoal do presidente do clube, Andrés Sanchez, que nunca escondeu a admiração pelo jogador - principalmente, por sua identificação com a camisa corintiana. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Gustavo Nery já está tratando de buscar novos ares. Seu empresário o ofereceu ao Sporting, de Portugal. Ainda não está fechada a transação, mas o jogador quer de todas as maneiras atuar fora do Brasil - sabe que, pelo menos no Corinthians, não tem mais clima para continuar. Nesta quinta-feira, o Flamengo anunciou que não renovará o contrato do meia Roger. Isso criará uma grande divisão na diretoria corintiana. Embora vários dirigentes do clube acreditem que o meia não deve mais jogar no Corinthians por ser omisso, há os que consideram desperdício não utilizar o talento dele. Por outro lado, empresários continuam oferecendo atletas para os dirigentes corintianos. A proposta desta quinta-feira que chamou a atenção no Parque São Jorge foi a de um zagueiro que defende a seleção sub-20 do Chile. O nome não foi revelado, mas o DVD do jogador impressionou. Já o goleiro Felipe quer mesmo ficar no Corinthians, mas não abre mão de um bom aumento nos seus salários para disputar a Série B do Brasileiro - mesmo porque, foi o grande destaque corintiano neste ano. Foi o próprio presidente do clube, Andrés Sanchez, quem já prometeu ao jogador que o seu salário de R$ 30 mil será dobrado para R$ 60 mil - em compensação, seu contrato será prorrogado de 2011 para 2012.