Camisa 10 volta a ter dono: Giovanni A camisa 10 do Santos voltou a ter dono. Depois de ter passado por Pelé e ter chegado em Diego, outro jogador considerado de alto nível vai vesti-la pela segunda vez. É Giovanni, que deixou a Vila Belmiro há nove anos para jogar no Barcelona e Olympiakos, e foi apresentado nesta sexta. "Não vim para ser ídolo, até porque nunca me considerei um craque, mas estou aqui para ajudar o time como todos os outros companheiros", disse, conservando a sua modéstia. Giovanni tem pelo menos dois sonhos nessa sua volta à Vila Belmiro: o se der campeão Brasileiro e disputar a Copa Libertadores. Em 1995 ele passou muito perto de ter conseguido realizar o primeiro deles, quando comandou o time que conseguiu o vice-campeonato, perdendo o título para o Botafogo. "Esse sonho foi um dos motivos que me levaram a voltar e também quero disputar a Libertadores pela primeira vez", comentou. Giovanni lembrou que o campeonato grego terminou dia 25 e afirmou que está em boa forma física. "Só falta um pouco de adaptação, pois o jogo é igual em todo lugar". Por conta disso, acha que está pronto a estrear. "Mas essa é uma decisão do Gallo", concluiu.