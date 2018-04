Camisa 11 será exclusiva de Romário Após acertar na quinta-feira à noite a permanência do atacante Romário por mais seis meses, a diretoria vascaína decidiu homenageá-lo. A camisa de número 11, usada pelo artilheiro, foi extinta de todas as divisões de base do clube. A partir de agora, somente Romário usará a camisa 11. O objetivo foi o de homenageá-lo antes de sua aposentadoria. Assim que o artilheiro parar de atuar, a camisa 11 será definitivamente extinta. De novo contrato, ele estará em campo na estréia do Vasco no Torneiro Rio-São Paulo, contra a Ponte Preta, domingo, em São Januário. Romário se reuniu na noite de quinta-feira com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, e acertou todos os detalhes do contrato, que deve ser assinado ainda nesta sexta-feira. O jogador exigia da diretoria vascaína receber pelo menos um terço do que o clube lhe deve, cerca de R$ 9 milhões.