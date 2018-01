'Camisa 8 me dá sorte', diz Barrios, após três gols no Palmeiras

O atacante Lucas Barrios foi o destaque da goleada do Palmeiras sobre o Fluminense, por 4 a 1, no Maracanã, na noite desta quarta-feira. Sua melhor atuação com a camisa do Palmeiras ocorreu coincidentemente depois de o paraguaio ter pedido para mudar o número de sua camisa. Ele havia feito três jogos com a camisa 10 e anotado apenas um gol. Nesta quarta-feira, foram três tentos com o seu número da sorte.

"Sempre joguei com a número 8. Eu gosto desse número, joguei em muitos lugares. O importante é que a equipe ganhou, estamos brigando pelo G-4. O importante foi voltar a ganhar na casa do Fluminense, no Rio", disse o atacante, logo após a goleada no Rio de Janeiro.

Lucas Barrios teve uma atuação impecável. Ele entrou no lugar de Alecsandro e mudou a cara do Palmeiras. Com grande presença e também muita movimentação, ele empatou o jogo aos 23, corrigindo um erro de finalização de Gabriel Jesus. No final do jogo, transformou a vitória em goleada ao aproveitar um falha feia do zagueiro Antonio Carlos, aos 44. Três minutos depois, aproveitou o passe de Gabriel Jesus e finalizou bem para fechar a goleada.

Com o placar, o Palmeiras volta à briga por uma vaga no G-4 e interrompe uma série de cinco jogos sem vitórias fora de casa. A última havia sido contra o Vasco, no mês de julho, também uma goleada por 4 a 1.