Camisa cor-de-rosa? Não no Bayern O Bayern de Munique assinou contrato com a gigante de telecomunicações Telekom, para patrocínio de US$ 17,54 milhões até 30 de julho de 2008. Mas seus dirigentes deixaram bem claro: jogadores de seu time não usam camisas cor-de-rosa. Os torcedores andavam assustados com a possibilidade de ver seus campeões europeus e do Mundial Interclubes (de Tóquio) com as tais camisas, da nesma cor que é usada pela equipe de ciclismo ? uma das mais fortes desse esporte profissional na Europa. Uli Hoeness, diretor-comercial do grupo, contou que se discutiu o assunto e se chegou ao acordo que só será usada uma lista branca com o logotipo da Telekom nos diferentes uniformes da equipe de futebol.