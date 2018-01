Camisa de 10 de Pelé será leiloada A camisa 10 usada por Pelé na final da Copa de 70 vai ser leiloada pela casa Christie?s, da Inglaterra, no próximo dia 27 de março. A expectativa é que a peça seja arrematada por cerca de US$ 42 mil. A camisa foi oferecida à Christie?s pelo jogador italiano Roberto Rosato, que trocou a camisa com Pelé ao final da partida, realizada no estádio Azteca, em 21 de junho de 1970. O Brasil foi campeão ao vencer a partida por 4 a 1.