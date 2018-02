Camisa de Maldini em seu 600.º jogo no Italiano é leiloada A camisa utilizada pelo zagueiro Paolo Maldini, do Milan, em seu jogo de número 600 na primeira divisão italiana de futebol, foi vendida por 9 mil euros (cerca de R$ 25 mil) num leilão beneficente organizado pelo clube. Com o clássico número 3 de Maldini e usada no duelo contra a rival Inter, a camisa tem abaixo do peito, em dourado, a inscrição "20/1/1985 - 11/3/2007, 600 Partite in Série A", que marca as datas do primeiro e do 600.º jogo do capitão do Milan, além de seu autógrafo. O leilão, iniciado em 15 de março, foi encerrado nesta quinta feira. Toda a renda será destinada para a construção de um departamento de Neurologia e Tratamento Intensivo de um hospital. Maldini, de 38 anos, nunca defendeu outro clube a não ser o Milan em seus 22 anos como profissional.