Camisa de Pelé: arrependido por custo O radialista e diretor do Museu de Esportes Edvaldo Alves de Santa Rosa (Dida), Lauthenay Perdigão, confirmou nesta segunda-feira que está arrependido de ter entregue a principal peça da instituição para ser leiloada: a camisa azul da seleção brasileira usada por Pelé na final da Copa do Mundo da Suécia, em 1958. "Se eu soubesse que os impostos e as taxas ficariam com mais de 50% do valor a ser arrecadado, eu pensaria duas vezes antes de entregar a camisa 10 que Pelé usou na decisão da Copa da Suécia para leilão", afirmou Perdigão, que ainda tem esperança de receber a relíquia de volta, caso a pessoa que arrematá-la decida devolvê-la ao Museu dos Esportes. A relíquia, que há muitos anos estava em Maceió e fazia parte do acervo do Museu dos Esportes, deverá ser arrematada no leilão da Christie´s (casa especializada neste tipo de negócio), marcado para esta terça-feira, em Londres. A camisa de número 10 foi usada por Pelé na decisão da Copa do Mundo da Suécia, quando a seleção brasileira venceu a equipe anfitriã, em Estocolmo, por 5 a 2, quando o Brasil conquistou o seu primeiro título mundial, em 1958. Nessa partida, Pelé - então com 17 anos - fez dois gols e depois do jogo deu de presente a camisa 10 ao amigo Dida - que antes de morrer entregou a relíquia a familiares que moram em Maceió. Um irmão do craque alagoano entregou a camisa para o Museu de Esporte, que leva o nome de Dida. Segundo Perdigão, na avaliação da mais famosa casa de leilões da Europa, quem quiser levar a camisa que Pelé decidiu a Copa do Mundo de 1958 deverá desembolsar um valor entre US$ 130 mil (cerca de R$ 380 mil) a U$ 180 mil (cerca de R$ 520 mil). Só que esse dinheiro não vem todo para o Museu Dida. "Se a camisa por arrematada por cerca de R$ 500 mil, o valor destinado ao Museu será de pouco mais de R$ 100 mil", destaca Perdigão, acrescentando que boa parte do que for arrecadado será destinado a taxas e impostos. "O Banco Central leva entre 20% a 15%; o Imposto de Renda, 27,5%; a Cristhie´s, 12%; o advogado que intermediou o contrato, 10%; totalizando, portanto, cerca de 74,5%. Os 25,5% restantes Museu dos Esportes e para a família do Dida", calcula o diretor do Museu. Segundo Perdigão, o valor a ser destinado ao Museu será insuficiente para fazer o que ele pretendia, inicialmente, quando aceitou entregar a camisa usada por Pelé na Copa de 1958 para ser levada à leilão, na Europa. "Com esse dinheiro eu iria instalar novos aparelhos de ar condicionado, renovar o mobiliário, colocar instalações elétricas embutidas, adquirir televisores modernos e ilustrar todas as dependências internas e externas com fotos ampliadas", informou Lauthenay Perdigão. Ele conta que decidiu pelo leilão da camisa porque o Museu sofreu bastantes com infiltrações provocadas pelas chuvas do ano passado. "O Museu ficou fechado até dezembro de 2003 e nesse intervalo ninguém apareceu ou me procurou para ajudar a recuperar o que perdi. Por isso, quando reabri este ano, o leilão da camisa foi a único caminho que encontrei para sair da crise", desabafou o diretor.